|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL GÜLER
|0
|%0
|Detay
|
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN AKIN
|0
|%0
|Detay
|
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN GÜNAYDIN
|0
|%0
|Detay
|
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
|BİRSEN AKIN
|0
|%0
|Detay
|
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay