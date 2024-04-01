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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

NAZIMİYE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • NAZIMİYE Toplam Seçmen 1.285
  • Açılan Sandık 4
  • Kullanılan Oy 987
  • Geçerli Oy 948
  • Geçersiz Oy 39
  • Katılım Oranı %76.81
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİ EMRAH TEKİN cumhuriyet-halk-partisi
ALİ EMRAH
TEKİN
%53.59 508 Oy
CAFER KIRMIZIÇİÇEK bagimsiz
CAFER
KIRMIZIÇİÇEK
%23.21 220 Oy
SERDAR PARLAK adalet-ve-kalkinma-partisi
SERDAR
PARLAK
%16.14 153 Oy
ŞÜKRÜ DÜZTAŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ŞÜKRÜ
DÜZTAŞ
%3.48 33 Oy
FATMA TÜTER ÖZTÜRK bagimsiz-turkiye-partisi
FATMA TÜTER
ÖZTÜRK
%1.69 16 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.27 12 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.21 2 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.21 2 Oy
Saadet Partisi
%0.11 1 Oy
İyi Parti
%0.11 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.285
  • Kullanılan Oy 989
Cumhuriyet Halk Partisi
%42.01 389 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%19.65 182 Oy
BAĞIMSIZ
%15.87 147 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%13.39 124 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%5.08 47 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.94 18 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.62 15 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.43 4 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.30|1.098
İBRAHİM ENES SOMYÜREK 		%37.29 814 %10.22 223 %0 0 %0 0 %0 0 %2.20 48
HOZAT Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.97 406 %22.09 449 %0.49 10 %0.25 5 %0 0 %11.56 235 %45.65 928
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.45 65
%52.15|401
ÜMİT TAYHAVA 		%0.91 7 %0.39 3 %0 0 %0 0 %38.10 293
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.34 2.242 %33.33 5.604 %0 0 %0.67 113
%40.22|6.761
CEVDET KONAK 		%8.72 1.466 %3.72 626
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.14 153
%53.59|508
ALİ EMRAH TEKİN 		%1.27 12 %0.11 1 %3.48 33 %23.21 220 %2.22 21
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.08 592
%33.64|685
MUSTAFA SARIGÜL 		%0.74 15 %0.74 15 %0 0 %0 0 %35.81 729
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.64|1.515
RECAİ VURAL 		%24.97 1.005 %5.12 206 %0 0 %0 0 %0 0 %32.27 1.299
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.31 244
%57.08|492
MÜSLÜM TOSUN 		%1.39 12 %0.35 3 %0 0 %9.98 86 %2.90 25
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.84 467
%38.17|471
ZEYNEL YILDIRIM 		%0.57 7 %0 0 %22.20 274 %0 0 %1.22 15
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇEMİŞGEZEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.29|896
 %30.28 657 %22.30 484 %0 0 %0 0 %0 0 %6.13 133
HOZAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.72 438
%29.98|578
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.30 912
MAZGİRT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.64 124
%44.83|334
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %38.52 287
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.10 2.176 %38.31 6.362 %0 0 %0 0
%40.50|6.725
 %0 0 %8.08 1.342
NAZIMİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.39 124
%42.01|389
 %1.94 18 %0 0 %19.65 182 %15.87 147 %7.13 66
OVACIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.94 484
%36.84|745
 %3.26 66 %0 0 %0 0 %0 0 %35.95 727
PERTEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.10|1.302
 %25.63 1.008 %6.66 262 %3.25 128 %0 0 %0 0 %31.35 1.233
PÜLÜMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.26 230
%63.88|520
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.86 64
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33 406
%43.35|528
 %0 0 %0 0 %21.76 265 %0 0 %1.56 19
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CAFER KIRMIZIÇİÇEK 489 %45.70
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERKAN ÖZDOĞAN 161 %15.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NİYAZİ KORKMAZ 62 %5.79
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		SEBAHAT BABAYİĞİT 47 %4.39
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		FEVZİ GİRİŞ 37 %3.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HAVA ÖZMEN 26 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET SEMİH HACIABDULLAHOĞLU 5 %0.47
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 236 %28.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BERTAL ATEŞ 213 %25.30
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EYÜP GÖK 147 %17.46
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		ALİ METİN AKYAR 126 %14.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		ERCAN BAYIR 115 %13.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAZIM YAŞBAY 4 %0.48
Saadet Partisi
SAADET 		OĞUZ DUMAN 1 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		362 %34.51
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		252 %24.02
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		173 %16.49
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		130 %12.39
Saadet Partisi
SAADET 		11 %1.05
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		420 %44.92
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		206 %22.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		171 %18.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		128 %13.69
Saadet Partisi
SAADET 		10 %1.07
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		181 %21.78
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		180 %21.66
Bağımsız
BĞMSZ 		177 %21.30
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		172 %20.70
Demokratik Sol Parti
DSP 		121 %14.56
Kaynak: Anadolu Ajansı