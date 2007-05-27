|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HALUDUN DURAKLI
|0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ŞAMLI
|0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BARAKBA
|0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT YİĞİT
|0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK KÖKSALMIŞ
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL DURKUT
|0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT ÜNLÜ
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH AKKOYUN
|0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ İBİŞ
|0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜLYA KARA
|0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL ESEN
|0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU
|0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER ERSOY
|0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DOĞRU
|0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN KESKİN
|0
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