DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
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DODURGA
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İSKİLİP
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KARGI
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LAÇİN
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MECİTÖZÜ
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MERKEZ
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MURAT TERYAKİ 0 %0 Detay
OĞUZLAR
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ORTAKÖY
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OSMANCIK
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SUNGURLU
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EROL GÜLERYÜZ 0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
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BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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