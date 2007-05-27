DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
FİLİZ GÜN 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN KELEKCİO 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN CİLASUN 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY AYDIN 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇİVRİL
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AKİF HOROZ 0 %0 Detay
GÜNEY
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İBRAHİM KASABA 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ BALLI 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY AYKAÇ 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR YATAĞAN 0 %0 Detay
SARAYKÖY
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KELEKCİO 0 %0 Detay