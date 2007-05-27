DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
SİNEM GÜNEŞ 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF RESULOĞLU 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
CEM PAK 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAL URAL 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRKAN AKBABA 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN DÖNMEZ 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FUZULİ BEKTAŞ 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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MÜMİN TUNABOYLU 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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FERİT TOPÇAK 0 %0 Detay
BEYKOZ
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NEVZAT KIR 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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ALİ HALUK KESKİN 0 %0 Detay
BEYOĞLU
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TAHSİN ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
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ÇATALCA
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TURGUT OTÇU 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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ENVER SEDAT ERŞAN 0 %0 Detay
ESENLER
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DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA 0 %0 Detay
ESENYURT
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EYÜPSULTAN
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ADNAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
FATİH
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ADEM TEKLE 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
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SUAT İSKENDER İLGAR 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
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MEHMET TURAN 0 %0 Detay
KADIKÖY
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DEVRAN AYDOĞAN 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRETTİN BİLGİÇ 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ BEYRELİ 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE MERVE ERKILINÇ 0 %0 Detay
MALTEPE
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MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL YÜCE 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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YAKUP YILMAZ ŞEN 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
TUGAY BULUT 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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GÖKSEL BİLGİÇ 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK TOPÇU 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
ANIL ASIG 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER YILMAZ 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
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DERYA AVCI 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
ALPASLAN ŞELİMAN 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ONURHAN ŞEKER 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TURAN MIZRAK 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
MELİSA HACIAHMETOĞLU 0 %0 Detay