|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNEM GÜNEŞ
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF RESULOĞLU
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEM PAK
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAL URAL
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN AKBABA
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN DÖNMEZ
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FUZULİ BEKTAŞ
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMİN TUNABOYLU
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİT TOPÇAK
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT KIR
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HALUK KESKİN
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN ÇETİNKAYA
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT OTÇU
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER SEDAT ERŞAN
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|DEMİRKAN HÜSEYİN AKBABA
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ÖZTÜRK
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM TEKLE
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT İSKENDER İLGAR
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TURAN
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|DEVRAN AYDOĞAN
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN BİLGİÇ
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ BEYRELİ
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE MERVE ERKILINÇ
|0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞERAFETTİN ÜNVER
|0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL YÜCE
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP YILMAZ ŞEN
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|TUGAY BULUT
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKSEL BİLGİÇ
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK TOPÇU
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ANIL ASIG
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER YILMAZ
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA AVCI
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN ŞELİMAN
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ONURHAN ŞEKER
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TURAN MIZRAK
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİSA HACIAHMETOĞLU
|0
|%0
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