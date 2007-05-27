DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MIRIK 0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
CEVAT PAK 0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULVAHAP BOZKIR 0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
ÇAĞDAŞ BAŞ 0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN YILDIZOĞLU 0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ALKAN 0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇİMEN 0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT AYDIN 0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜHAL KATKAT 0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
REMZİ DÜZGÜN 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
NURCAN ATİK 0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KUMBASAR 0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KARAKUŞ 0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KARADEMİR 0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ KABAOĞLU 0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KIRICI 0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
SONER ORAN 0 %0 Detay