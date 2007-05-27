|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MIRIK
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAT PAK
|0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULVAHAP BOZKIR
|0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN YILDIZOĞLU
|0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN ALKAN
|0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇİMEN
|0
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT AYDIN
|0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜHAL KATKAT
|0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ DÜZGÜN
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NURCAN ATİK
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KUMBASAR
|0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KARAKUŞ
|0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KARADEMİR
|0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ KABAOĞLU
|0
|%0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KIRICI
|0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ORAN
|0
|%0
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