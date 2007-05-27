|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR GÜNGÖR
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT BAŞARAN
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|REYHAN AKÇURA
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT SANCAR
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN ÖKTEN
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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