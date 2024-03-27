|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AYTÜRE
|0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLFİYE KOLAY
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH DERİCİ
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜNEŞ
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÖZSOY
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAGİ YILDIZ
|0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRCAN DEMİRCAN
|0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVAT BEKCİ
|0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ÇORUM
|0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|GARİP YILDIRIM
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ÖZDALGIN
|0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT ALTUNTAŞ
|0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEYHUN DİLEK
|0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRSEL ÇİLEK
|0
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