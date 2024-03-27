|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI
|0
|%0
|Detay
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL HACIBAYRAMOĞLU
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM DERELİ
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAL YÜZÜAK
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YELİZ CEYLAN
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMA MEN
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SERCAN YILDIRIM
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA BATUHAN CEYLAN
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KOCABAŞ
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ÖZBERK
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÇARBUĞA
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEHCET ÖZDEMİR
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT BAHÇACI
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS ÇELİK
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN AKAGÜNDÜZ
|0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ORDU
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|İPEK SÜT
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAYRAKTAR
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR YEKTA ŞENOL
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZAL KARATAŞ
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET SARIASLAN
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ KAZANCI
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|AŞKIN DEDE
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALBAYRAK
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MELTEM FATMA MERCAN
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN KAYAALP
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK CAN YILDIZ
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|İHSAN TOPCU
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAEDDİN PINARBAŞI
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA AYDIN ÇOMAK
|0
|%0
|Detay
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YAYLICIOĞLU
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEN EREZ
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KAYMAK
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNGÖR ÇELİK
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DENİZ
|0
|%0
|Detay
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL TÜFEKÇİ
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM KOÇAR
|0
|%0
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