DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL HACIBAYRAMOĞLU 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM DERELİ 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAL YÜZÜAK 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
YELİZ CEYLAN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
SEMA MEN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SERCAN YILDIRIM 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA BATUHAN CEYLAN 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM KOCABAŞ 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ÖZBERK 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ÇARBUĞA 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
BEHCET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT BAHÇACI 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYHMUS ÇELİK 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN AKAGÜNDÜZ 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ORDU 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
İPEK SÜT 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM BAYRAKTAR 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR YEKTA ŞENOL 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZAL KARATAŞ 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET SARIASLAN 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ KAZANCI 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
AŞKIN DEDE 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
MELTEM FATMA MERCAN 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
EREN KAYAALP 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK CAN YILDIZ 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
İHSAN TOPCU 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
ALAEDDİN PINARBAŞI 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA AYDIN ÇOMAK 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN YAYLICIOĞLU 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEN EREZ 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KAYMAK 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜNGÖR ÇELİK 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM DENİZ 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL TÜFEKÇİ 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM KOÇAR 0 %0 Detay