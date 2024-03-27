|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CENGİZ KARA
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN BAŞKAYA
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇİĞDEM BİÇER
|0
|%0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER ZEHİR
|0
|%0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|0
|%0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET İMAMOĞLU
|0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|0
|%0
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ALTUNOK
|0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|TOLGA ÇAKIR
|0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARACAOĞLU
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT EMRE DOLGUN
|0
|%0
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