EMEP

  • KISALTMA

    EMEP

  • GENEL BAŞKAN

    Seyit Aslan

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/11/1996
EMEP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
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ÇERKEŞ
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ELDİVAN
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ILGAZ
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KIZILIRMAK
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KORGUN
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KURŞUNLU
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MERKEZ
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ORTA
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ŞABANÖZÜ
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YAPRAKLI
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BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
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DODURGA
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KALFAT
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SAÇAK
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YAYLAKENT
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