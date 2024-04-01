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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Gümüşhane Toplam Seçmen 21.324
  • Açılan Sandık 80
  • Kullanılan Oy 16.742
  • Geçerli Oy 16.075
  • Geçersiz Oy 667
  • Katılım Oranı %78.51
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VEDAT SONER BAŞER milliyetci-hareket-partisi
VEDAT SONER
BAŞER
%41.62 6.690 Oy
ERCAN ÇİMEN adalet-ve-kalkinma-partisi
ERCAN
ÇİMEN
%38.20 6.141 Oy
BEDRİ AĞAÇ cumhuriyet-halk-partisi
BEDRİ
AĞAÇ
%13.36 2.148 Oy
YUSUF ÇİMEN yeniden-refah-partisi
YUSUF
ÇİMEN
%1.67 268 Oy
ALİ ATEŞ iyi-parti
ALİ
ATEŞ
%1.24 199 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%1.08 174 Oy
Saadet Partisi
%0.77 124 Oy
Zafer Partisi
%0.50 81 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.33 53 Oy
Hür Dava Partisi
%0.30 49 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 106.560
  • Kullanılan Oy 83.027
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.58 28.562 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%35.03 27.352 Oy
Yeniden Refah Partisi
%8.85 6.909 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%7.46 5.823 Oy
İyi Parti
%3.54 2.761 Oy
Demokrat Parti
%2.27 1.774 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.65 1.285 Oy
Saadet Partisi
%1.56 1.220 Oy
Zafer Partisi
%0.95 741 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.01|4.299
ÜNAL YILMAZ 		%4.57 378 %34.42 2.845 %0.60 50 %0 0 %0 0 %8.40 694
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.53 722 %0 0
%64.42|1.347
TURGAY KESLER 		%0 0 %0 0 %0.19 4 %0.86 18
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.47|1.506
AHMET KANAT 		%3.52 94 %37.83 1.009 %0 0 %0 0 %0 0 %2.17 58
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.20 6.141 %13.36 2.148
%41.62|6.690
VEDAT SONER BAŞER 		%1.24 199 %0.14 22 %0 0 %5.44 875
ŞİRAN Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.73 475 %0.70 31 %25.43 1.126 %5.35 237 %0 0 %0 0 %57.79 2.559
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.37 676 %0 0
%46.80|1.200
EVREN EVRİM ÖZDEMİR 		%25.39 651 %0 0 %0 0 %1.44 37
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.23 231 %0 0
%78.60|944
ÇETİN RIZA TANIŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.16 26
DEREDOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.58 84 %0 0
%49.26|432
ÖKKEŞ ALKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 361
GÜMÜŞGÖZE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.97 573 %0 0
%52.38|639
CELİL ERDOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.66 8
ÖBEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|559
MUHARREM KARTAL 		%0.56 6 %39.51 420 %0.38 4 %0 0 %0 0 %6.96 74
ÖZKÜRTÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.61 611 %4.20 55
%48.21|632
YAKUP TURGUT 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.99 13
SÖĞÜTLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.51 579 %0 0
%53.41|665
İSA KOÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.08 1
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.62 417 %0 0
%49.85|679
FİKRİ ÖZER 		%0 0 %0 0 %0 0 %19.53 266
YEŞİLBÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.81 409 %0 0
%51.76|575
SEZAİ DOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %11.43 127
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.90|3.721
 %6.00 486 %34.54 2.800 %0.93 75 %0 0 %0 0 %12.63 1.024
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85 740 %0 0
%62.35|1.287
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.79 37
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.35|1.230
 %8.18 217 %31.31 831 %0 0 %0 0 %0 0 %14.17 376
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.42 5.802 %12.69 2.021
%39.93|6.362
 %3.46 552 %0 0 %0 0 %7.50 1.195
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.86 560 %1.91 83 %25.13 1.094 %6.61 288 %0 0 %0 0 %53.49 2.329
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.19 735 %0 0
%43.05|1.084
 %24.42 615 %0 0 %0 0 %3.34 84
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.58 337 %0 0
%69.04|814
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.37 28
DEREDOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.95 104 %0 0
%49.77|433
 %0 0 %0 0 %0 0 %38.28 333
GÜMÜŞGÖZE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.57 563 %0 0
%51.45|622
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.99 24
ÖBEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.14|538
 %0 0 %41.54 437 %0 0 %0 0 %0 0 %7.32 77
ÖZKÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.27|641
 %3.84 50 %45.27 589 %0 0 %0 0 %0 0 %1.61 21
SÖĞÜTLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.17 572 %0 0
%53.67|665
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.16 2
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.14 416 %0 0
%50.22|671
 %0 0 %0 0 %0 0 %18.64 249
YEŞİLBÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 403 %0 0
%50.88|552
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.98 130
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇİMEN 9.182 %49.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SABRİ VARAN 5.606 %30.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MUSTAFA CANLI 2.142 %11.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BEDRİ AĞAÇ 1.410 %7.55
Saadet Partisi
SAADET 		ŞERİF ERDAL 250 %1.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		SİBEL KÜÇÜKKAPDAN 33 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		COŞKUN GÜNDÜZ 29 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		FİKRET İŞERİ 25 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇİMEN 12.193 %57.53
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA CANLI 7.687 %36.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CEM KÖKSAL 755 %3.56
Saadet Partisi
SAADET 		HÜSEYİN DUMAN 278 %1.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		TURGUT ŞAHİNÖZ 260 %1.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TUNCAY ŞENEL 23 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA CANLI 5.803 %41.88
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ERCAN ÇİMEN 5.768 %41.63
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BEDRİ AĞAÇ 1.197 %8.64
Demokrat Parti
DP 		RİFAT ÇİLENK 670 %4.84
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET KARA 316 %2.28
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İSMAİL KAYA 49 %0.35
Demokratik Sol Parti
DSP 		ZEKİ BIÇAKCI 31 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		MURAT ERDEM ÇELİK 22 %0.16
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.492 %45.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.674 %30.58
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.286 %12.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.697 %9.14
Saadet Partisi
SAADET 		326 %1.76
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		38 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.191 %53.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.404 %35.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.282 %6.16
Saadet Partisi
SAADET 		461 %2.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		460 %2.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		27 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.468 %40.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.253 %38.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.288 %9.45
Demokrat Parti
DP 		870 %6.39
Saadet Partisi
SAADET 		639 %4.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		71 %0.52
Demokratik Sol Parti
DSP 		36 %0.26
Kaynak: Anadolu Ajansı