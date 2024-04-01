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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÖZKÜRTÜN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÖZKÜRTÜN Toplam Seçmen 1.665
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.380
  • Geçerli Oy 1.311
  • Geçersiz Oy 69
  • Katılım Oranı %82.88
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YAKUP TURGUT milliyetci-hareket-partisi
YAKUP
TURGUT
%48.21 632 Oy
AYNUR ZORLU KAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
AYNUR ZORLU
KAYA
%46.61 611 Oy
YUNUS EMRE BAHADIR cumhuriyet-halk-partisi
YUNUS EMRE
BAHADIR
%4.20 55 Oy
HASAN YAVUZ yeniden-refah-partisi
HASAN
YAVUZ
%0.61 8 Oy
SAFFET AYDIN saadet-partisi
SAFFET
AYDIN
%0.38 5 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.665
  • Kullanılan Oy 1.380
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.27 641 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%45.27 589 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.84 50 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.85 11 Oy
Saadet Partisi
%0.77 10 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.01|4.299
ÜNAL YILMAZ 		%4.57 378 %34.42 2.845 %0.60 50 %0 0 %0 0 %8.40 694
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.53 722 %0 0
%64.42|1.347
TURGAY KESLER 		%0 0 %0 0 %0.19 4 %0.86 18
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.47|1.506
AHMET KANAT 		%3.52 94 %37.83 1.009 %0 0 %0 0 %0 0 %2.17 58
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.20 6.141 %13.36 2.148
%41.62|6.690
VEDAT SONER BAŞER 		%1.24 199 %0.14 22 %0 0 %5.44 875
ŞİRAN Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.73 475 %0.70 31 %25.43 1.126 %5.35 237 %0 0 %0 0 %57.79 2.559
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.37 676 %0 0
%46.80|1.200
EVREN EVRİM ÖZDEMİR 		%25.39 651 %0 0 %0 0 %1.44 37
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.23 231 %0 0
%78.60|944
ÇETİN RIZA TANIŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.16 26
DEREDOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.58 84 %0 0
%49.26|432
ÖKKEŞ ALKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.16 361
GÜMÜŞGÖZE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.97 573 %0 0
%52.38|639
CELİL ERDOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.66 8
ÖBEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|559
MUHARREM KARTAL 		%0.56 6 %39.51 420 %0.38 4 %0 0 %0 0 %6.96 74
ÖZKÜRTÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.61 611 %4.20 55
%48.21|632
YAKUP TURGUT 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.99 13
SÖĞÜTLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.51 579 %0 0
%53.41|665
İSA KOÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.08 1
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.62 417 %0 0
%49.85|679
FİKRİ ÖZER 		%0 0 %0 0 %0 0 %19.53 266
YEŞİLBÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.81 409 %0 0
%51.76|575
SEZAİ DOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %11.43 127
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
KELKİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.90|3.721
 %6.00 486 %34.54 2.800 %0.93 75 %0 0 %0 0 %12.63 1.024
KÖSE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85 740 %0 0
%62.35|1.287
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.79 37
KÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.35|1.230
 %8.18 217 %31.31 831 %0 0 %0 0 %0 0 %14.17 376
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.42 5.802 %12.69 2.021
%39.93|6.362
 %3.46 552 %0 0 %0 0 %7.50 1.195
ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.86 560 %1.91 83 %25.13 1.094 %6.61 288 %0 0 %0 0 %53.49 2.329
TORUL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.19 735 %0 0
%43.05|1.084
 %24.42 615 %0 0 %0 0 %3.34 84
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARZULARKABAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.58 337 %0 0
%69.04|814
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.37 28
DEREDOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.95 104 %0 0
%49.77|433
 %0 0 %0 0 %0 0 %38.28 333
GÜMÜŞGÖZE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.57 563 %0 0
%51.45|622
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.99 24
ÖBEKTAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.14|538
 %0 0 %41.54 437 %0 0 %0 0 %0 0 %7.32 77
ÖZKÜRTÜN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.27|641
 %3.84 50 %45.27 589 %0 0 %0 0 %0 0 %1.61 21
SÖĞÜTLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.17 572 %0 0
%53.67|665
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.16 2
ÜNLÜPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.14 416 %0 0
%50.22|671
 %0 0 %0 0 %0 0 %18.64 249
YEŞİLBÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.14 403 %0 0
%50.88|552
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.98 130
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YAKUP TURGUT 637 %49.77
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYNUR ZORLU KAYA 624 %48.75
Saadet Partisi
SAADET 		FIRAT RUNA 19 %1.48
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AYNUR ZORLU KAYA 527 %40.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YAKUP TURGUT 487 %37.52
Saadet Partisi
SAADET 		İDRİS ÇAKMAK 284 %21.88
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YAKUP TURGUT 700 %61.57
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYNUR KAYA 437 %38.43
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		631 %51.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		597 %48.62
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		531 %41.65
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		484 %37.96
Saadet Partisi
SAADET 		260 %20.39
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		669 %59.79
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		450 %40.21
Kaynak: Anadolu Ajansı