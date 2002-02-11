HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMTAZ EREN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ SARI 0 %0 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %0
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BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
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