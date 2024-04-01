DERECİK SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.54|1.506NAZMİ DEMİR
|%7.94 379
|%18.49 883
|%0.90 43
|%29.40 1.404
|%0 0
|%11.73 560
|
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.49 2.724
|%0 0
|%0 0
|%1.66 112
|%0 0
|%0 0
|%57.84 3.891
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.58 13.833
|%1.43 424
|%0 0
|%0.42 124
|
%48.92|14.528MEHMET SIDDIK AKIŞ
|%0.04 11
|%2.63 780
|
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.23|4.065FAHRİ ŞAKAR
|%2.00 169
|%0 0
|%0.69 58
|%44.36 3.739
|%0 0
|%4.72 398
|
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.89 3.919
|%3.23 1.162
|%0 0
|%0.44 159
|
%78.75|28.352ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|%0 0
|%6.69 2.409
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.46|826ÇAYAN ÇİÇEK
|%1.96 41
|%0 0
|%0.53 11
|%14.05 294
|%0 0
|%44.00 921
|
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.95|1.254İSMAİL DEMİRCİ
|%0 0
|%0 0
|%1.20 26
|%8.32 180
|%0 0
|%32.53 704
|
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.46|1.512DIRBAZ BÜYÜKSU
|%6.83 168
|%0 0
|%1.63 40
|%25.85 636
|%0 0
|%4.23 104
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%30.54|1.438
|%7.94 374
|%18.78 884
|%0.87 41
|%30.16 1.420
|%0 0
|%11.70 551
|
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.61 2.731
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%59.39 3.994
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.05 12.060
|%2.37 696
|%0 0
|%0.65 191
|
%50.82|14.931
|%0 0
|%5.12 1.504
|
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.93|3.849
|%2.34 196
|%0 0
|%0 0
|%45.19 3.787
|%0 0
|%6.54 548
|
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%10.88 3.859
|%3.44 1.222
|%0 0
|%0 0
|
%79.08|28.062
|%0 0
|%6.60 2.341
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.48|805
|%2.40 49
|%0 0
|%0.88 18
|%15.50 316
|%0 0
|%41.74 851
|
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.87|1.172
|%0 0
|%1.59 34
|%0 0
|%11.89 254
|%0 0
|%31.65 676
|
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.13|1.447
|%8.30 203
|%0 0
|%0 0
|%27.14 664
|%0 0
|%5.44 133
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|EKREM ÇETİNKAYA
|2.712
|%57.52
|
|EFE ÜSTÜNDAĞ
|42
|%0.89
|
|FİKRET ELMACI
|23
|%0.49
|
|SUAT YÜKSEL
|19
|%0.40
|
|SÜMEYYE SÖĞÜT
|17
|%0.36
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|EKREM ÇETİNKAYA
|2.243
|%64.42
|
|HAMİT YILMAZ
|684
|%19.64
|
|ŞÜKRÜ KAYA
|449
|%12.89
|
|-
|75
|%2.15
|
|NACİ SEVİNÇ
|23
|%0.66
|
|NACİ BAŞER
|8
|%0.23
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|HUSRET DİNÇ
|1.367
|%48.49
|
|EKREM ÇETİNKAYA
|1.321
|%46.86
|
|İDRİS SEVİM
|127
|%4.51
|
|VAHYETTİN YILMAZ
|4
|%0.14