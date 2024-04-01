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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DERECİK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DERECİK Toplam Seçmen 8.523
  • Açılan Sandık 29
  • Kullanılan Oy 7.146
  • Geçerli Oy 6.727
  • Geçersiz Oy 419
  • Katılım Oranı %83.84
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HASAN DİNÇ yeniden-refah-partisi
HASAN
DİNÇ
%54.35 3.656 Oy
ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
ŞÜKRÜ
ÇETİNKAYA
%40.49 2.724 Oy
TULİN YÜKSEL zafer-partisi
TULİN
YÜKSEL
%2.81 189 Oy
MEHMET ÇİÇEK iyi-parti
MEHMET
ÇİÇEK
%1.66 112 Oy
AGİT ÇELİKBAŞ saadet-partisi
AGİT
ÇELİKBAŞ
%0.49 33 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.19 13 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 8.523
  • Kullanılan Oy 7.131
Yeniden Refah Partisi
%54.87 3.690 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.61 2.731 Oy
Zafer Partisi
%3.15 212 Oy
Saadet Partisi
%0.67 45 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.43 29 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.27 18 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.54|1.506
NAZMİ DEMİR 		%7.94 379 %18.49 883 %0.90 43 %29.40 1.404 %0 0 %11.73 560
DERECİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.49 2.724 %0 0 %0 0 %1.66 112 %0 0 %0 0 %57.84 3.891
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.58 13.833 %1.43 424 %0 0 %0.42 124
%48.92|14.528
MEHMET SIDDIK AKIŞ 		%0.04 11 %2.63 780
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.23|4.065
FAHRİ ŞAKAR 		%2.00 169 %0 0 %0.69 58 %44.36 3.739 %0 0 %4.72 398
YÜKSEKOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.89 3.919 %3.23 1.162 %0 0 %0.44 159
%78.75|28.352
ŞADİYE KIRMIZIGÜL 		%0 0 %6.69 2.409
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.46|826
ÇAYAN ÇİÇEK 		%1.96 41 %0 0 %0.53 11 %14.05 294 %0 0 %44.00 921
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.95|1.254
İSMAİL DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %1.20 26 %8.32 180 %0 0 %32.53 704
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.46|1.512
DIRBAZ BÜYÜKSU 		%6.83 168 %0 0 %1.63 40 %25.85 636 %0 0 %4.23 104
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.54|1.438
 %7.94 374 %18.78 884 %0.87 41 %30.16 1.420 %0 0 %11.70 551
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.61 2.731 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %59.39 3.994
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.05 12.060 %2.37 696 %0 0 %0.65 191
%50.82|14.931
 %0 0 %5.12 1.504
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.93|3.849
 %2.34 196 %0 0 %0 0 %45.19 3.787 %0 0 %6.54 548
YÜKSEKOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.88 3.859 %3.44 1.222 %0 0 %0 0
%79.08|28.062
 %0 0 %6.60 2.341
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.48|805
 %2.40 49 %0 0 %0.88 18 %15.50 316 %0 0 %41.74 851
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.87|1.172
 %0 0 %1.59 34 %0 0 %11.89 254 %0 0 %31.65 676
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.13|1.447
 %8.30 203 %0 0 %0 0 %27.14 664 %0 0 %5.44 133
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM ÇETİNKAYA 2.712 %57.52
İyi Parti
İYİ PARTİ 		EFE ÜSTÜNDAĞ 42 %0.89
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FİKRET ELMACI 23 %0.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SUAT YÜKSEL 19 %0.40
Saadet Partisi
SAADET 		SÜMEYYE SÖĞÜT 17 %0.36
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM ÇETİNKAYA 2.243 %64.42
Saadet Partisi
SAADET 		HAMİT YILMAZ 684 %19.64
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		ŞÜKRÜ KAYA 449 %12.89
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 75 %2.15
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NACİ SEVİNÇ 23 %0.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NACİ BAŞER 8 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HUSRET DİNÇ 1.367 %48.49
Demokrat Parti
DP 		EKREM ÇETİNKAYA 1.321 %46.86
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		İDRİS SEVİM 127 %4.51
Saadet Partisi
SAADET 		VAHYETTİN YILMAZ 4 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.463 %52.82
İyi Parti
İYİ PARTİ 		455 %9.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		47 %1.01
Saadet Partisi
SAADET 		16 %0.34
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.170 %65.03
Saadet Partisi
SAADET 		607 %18.19
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		560 %16.78
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.339 %47.75
Demokrat Parti
DP 		1.239 %44.19
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		226 %8.06
Kaynak: Anadolu Ajansı