|İLÇE
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ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞÇİFTLİK
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜLYA AR
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU ADEKA KALKAN
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNE İNAL
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PAZAR
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|TÜRKMEN PALA
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REŞADİYE
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SULUSARAY
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TURHAL
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|DENİZ BİN
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YEŞİLYURT
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|İLKNUR ADEKA
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ZİLE
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|BELDELER
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|OY
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AKARÇAY GÖRÜMLÜ
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ATAKÖY
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BAYDARLI
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BEREKETLİ
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BOZÇALI
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CİMİTEKKE
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ÇAMLIBEL
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ÇAT
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ÇEVRELİ
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DEMİRCİLİ
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EMİRSEYİT
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GÖKAL
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GÖKÇELİ
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GÖLGELİ
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GÜRÇEŞME
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GÜRYILDIZ
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HASANŞEYH
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HATİPLİ
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KARAYAKA
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KINIK
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SERENLİ
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ŞENYURT
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TANOBA
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ÜZÜMÖREN
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YAZICIK
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YOLKONAK
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