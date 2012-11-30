DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF AKIN 0 %0 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ SUPHİ ASLAN 0 %0 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
MECİT TOKDEMİR 0 %0 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET REŞİT HAŞİMİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLÜSTAN SÖNÜK 0 %0 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL ALPHAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN EKİNCİ 0 %0 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
RUŞEN SANKUR 0 %0 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM KARABULUT 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay