|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF AKIN
|0
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ SUPHİ ASLAN
|0
|%0
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %0
|MECİT TOKDEMİR
|0
|%0
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET REŞİT HAŞİMİ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLÜSTAN SÖNÜK
|0
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SASON
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL ALPHAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN EKİNCİ
|0
|%0
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RUŞEN SANKUR
|0
|%0
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM KARABULUT
|0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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