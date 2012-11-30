DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
SİRAÇ ÇELİK 0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
MİZGİN EKİN 0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
BERAT CAN 0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMRA AKYÜZ 0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
HABİB DEMİRKOL 0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
HACİ AKENGİN 0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZÜLKÜF POLAT 0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞİYAR GÜLDİKEN 0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
BESİLE NARİN 0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN GÜVEN 0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLŞEN SİNCAR 0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞIK 0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA AY 0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
DİLEK DİYAR ÖZER 0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
SEVİM BİÇİCİ 0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN ÖRHAN 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
SAFİYE AKDAĞ 0 %0 Detay