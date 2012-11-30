|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİRAÇ ÇELİK
|0
|%0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MİZGİN EKİN
|0
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|BERAT CAN
|0
|%0
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMRA AKYÜZ
|0
|%0
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HABİB DEMİRKOL
|0
|%0
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|HACİ AKENGİN
|0
|%0
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZÜLKÜF POLAT
|0
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞİYAR GÜLDİKEN
|0
|%0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BESİLE NARİN
|0
|%0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN GÜVEN
|0
|%0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLŞEN SİNCAR
|0
|%0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞIK
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA AY
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK DİYAR ÖZER
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVİM BİÇİCİ
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ADNAN ÖRHAN
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFİYE AKDAĞ
|0
|%0
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