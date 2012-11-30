|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT ARSLAN
|0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞBA DÜNDAR
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN ÇEVİK
|0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜLAY DÖLEN
|0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAYTEKİN
|0
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