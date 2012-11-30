|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ARAFAT ÇETİNKAYA
|0
|%0
|Detay
|
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SIDDIK AKIŞ
|0
|%0
|Detay
|
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİF EROĞUZ
|0
|%0
|Detay
|
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞADİYE KIRMIZIGÜL
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İNAÇ
|0
|%0
|Detay
|
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|REMZİ ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay
|
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SAFALI
|0
|%0
|Detay