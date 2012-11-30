|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ARYAN DOĞAN
|0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|REHBER KARAKAYA
|0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MAŞALLAH OVALIOĞLU
|0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KENAN TÜRKER
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SIRRI SÖYLEMEZ
|0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
|GİYASETTİN AYDEMİR
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ELÇİ
|0
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DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DÜNDER
|0
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ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN AYGÜN
|0
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KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA ÇAKIR
|0
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KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN TAŞER
|0
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KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AŞAN ATEŞ
|0
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KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN ARĞUN
|0
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RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ ARİS
|0
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SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN YÜNAÇTI
|0
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SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İNAN DEMİR
|0
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SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜNCER GÜNDOĞDU
|0
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YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YILDIZ
|0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT TURAN
|0
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YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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