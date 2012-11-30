DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
ARYAN DOĞAN 0 %0 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
REHBER KARAKAYA 0 %0 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
MAŞALLAH OVALIOĞLU 0 %0 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KENAN TÜRKER 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SIRRI SÖYLEMEZ 0 %0 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
GİYASETTİN AYDEMİR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH ELÇİ 0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL DÜNDER 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN AYGÜN 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA ÇAKIR 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN TAŞER 0 %0 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
AŞAN ATEŞ 0 %0 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
TEKİN ARĞUN 0 %0 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ ARİS 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN YÜNAÇTI 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İNAN DEMİR 0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
TÜNCER GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH YILDIZ 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT TURAN 0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay