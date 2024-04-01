60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DÜZKIŞLA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DÜZKIŞLA Toplam Seçmen 1.859
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.398
  • Geçerli Oy 1.376
  • Geçersiz Oy 22
  • Katılım Oranı %75.20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

RIDVAN SEZİGEN adalet-ve-kalkinma-partisi
RIDVAN
SEZİGEN
%52.25 719 Oy
HÜSEYİN KASAK yeniden-refah-partisi
HÜSEYİN
KASAK
%44.69 615 Oy
BARIŞ ONGÜR hur-dava-partisi
BARIŞ
ONGÜR
%1.82 25 Oy
OKAN EROL buyuk-birlik-partisi
OKAN
EROL
%0.73 10 Oy
ENES GÜRGİÇ saadet-partisi
ENES
GÜRGİÇ
%0.51 7 Oy
PARTİLER
Cumhuriyet Halk Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.859
  • Kullanılan Oy 1.400
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.99 707 Oy
Yeniden Refah Partisi
%44.41 604 Oy
Hür Dava Partisi
%1.84 25 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.54 21 Oy
Saadet Partisi
%0.15 2 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.07 1 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.68 2.266 %8.78 918 %0 0 %0 0
%54.26|5.671
ARYAN DOĞAN 		%0.13 14 %15.14 1.582
HASKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.54 2.655 %0.15 10
%43.21|2.830
CEMAL ORBAY 		%13.50 884 %0.31 20 %0 0 %2.29 150
KORKUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.13|969
HAŞİM ARIK 		%0.50 9 %0 0 %0 0 %9.16 164 %0 0 %36.20 648
MALAZGİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.94 3.950 %2.38 209 %0 0 %0 0
%49.77|4.375
AHMET KENAN TÜRKER 		%0 0 %2.91 256
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.27 11.399 %1.53 692 %0 0 %4.61 2.082
%42.88|19.347
SIRRI SÖYLEMEZ 		%3.15 1.422 %22.55 10.174
VARTO Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.72 1.012 %10.03 447 %1.08 48 %0 0
%60.49|2.695
GİYASETTİN AYDEMİR 		%1.95 87 %3.73 166
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.35 482 %0 0 %0 0 %0 0
%42.48|596
SALİH ELÇİ 		%0 0 %23.16 325
DÜZKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.25|719
RIDVAN SEZİGEN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.75 657
ELMAKAYA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.79 520 %0 0 %0.52 6 %0 0
%54.52|633
İSMAİL DÜNDER 		%0 0 %0.17 2
ERENTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.01|1.108
HÜSEYİN HAYDAROĞULLARI 		%0 0 %0 0 %0 0 %38.60 701 %0 0 %0.39 7
KARAAĞAÇLI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.44 519 %0 0 %0 0 %0 0 %0.65 8 %0 0 %56.91 696
KIRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.40|312
RAHMETULLAH YAKTI 		%7.27 70 %0 0 %29.18 281 %0 0 %0 0 %31.15 300
KIZILAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.92|934
MEHMET ŞİRİN YILMAZ 		%0.17 3 %0 0 %0 0 %1.59 28 %0 0 %45.33 800
KONAKKURAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.69 11
%68.77|447
REMZİ ÇETİN 		%0 0 %0 0 %29.54 192 %0 0 %0 0
KONUKBEKLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.50|554
BAHRİ FIRAT 		%13.26 177 %0 0 %0 0 %5.62 75 %0 0 %39.63 529
RÜSTEMGEDİK Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.00 10 %9.25 93 %0.60 6 %0 0 %38.31 385 %2.69 27 %48.16 484
SARIPINAR Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.31 489 %0.71 8 %0.27 3 %4.34 49 %1.86 21 %0 0 %49.51 559
SERİNOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.39|644
SALİH ÇAKMAK 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.93 22 %0 0 %41.68 476
SUNGU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 1.208 %0 0 %3.88 130 %1.52 51 %0 0 %0 0 %58.50 1.958
UZGÖRÜR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.17|370
AYETULLAH GÜNDOĞDU 		%30.18 278 %0.33 3 %0 0 %12.49 115 %0 0 %16.83 155
YAYGIN Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.37 775 %0 0 %0 0 %0 0 %4.25 76 %0 0 %52.38 936
YEŞİLOVA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.21 396 %0 0 %0 0 %0 0 %3.65 32 %0 0 %51.14 448
YONCALI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.73 189 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %80.27 769
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.05 2.183 %8.73 906 %0 0 %0 0
%56.18|5.828
 %0 0 %14.04 1.456
HASKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.86|2.666
 %0.81 53 %37.59 2.453 %13.38 873 %1.49 97 %0 0 %5.87 383
KORKUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|762
 %1.16 20 %0 0 %0 0 %21.53 372 %0 0 %33.22 574
MALAZGİRT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.22 3.496 %3.51 305 %0 0 %0 0
%54.41|4.730
 %0 0 %1.86 162
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 11.298 %3.07 1.368 %0 0 %5.10 2.268
%40.84|18.173
 %1.27 566 %24.33 10.827
VARTO Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.04 960 %11.25 490 %0 0 %0 0
%61.68|2.686
 %1.26 55 %3.77 164
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.87 422 %0 0 %0 0 %0 0
%47.55|650
 %0 0 %21.58 295
DÜZKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.99|707
 %0.07 1 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.94 652
ELMAKAYA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.79 463 %0 0 %0 0 %0 0
%58.59|665
 %0 0 %0.62 7
ERENTEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.44|1.052
 %0 0 %0 0 %0 0 %41.44 746 %0 0 %0.11 2
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.69 519 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %56.31 669
KIRKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.92|264
 %9.86 90 %0.11 1 %28.15 257 %0 0 %0 0 %32.97 301
KIZILAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.48|833
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %48.52 785
KONAKKURAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.85 38
%57.38|373
 %0 0 %0 0 %36.62 238 %0 0 %0.15 1
KONUKBEKLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.16|443
 %11.51 145 %0 0 %0 0 %18.57 234 %0 0 %34.76 438
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.00 19 %10.23 97 %0 0 %0 0 %42.72 405 %0 0 %45.04 427
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.43 376 %3.85 42 %0 0 %4.30 47 %17.58 192 %0 0 %39.84 435
SERİNOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.04|628
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.96 473
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.48 1.268 %0 0 %4.95 163 %1.49 49 %0 0 %0 0 %55.08 1.815
UZGÖRÜR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.23|341
 %25.11 230 %0 0 %0 0 %21.62 198 %0 0 %16.05 147
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.75 801 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %54.25 950
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.12 410 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.88 442
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.21 179 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %80.79 753
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSEYİN KASAK 451 %40.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET SAKMUK 323 %29.05
Büyük Birlik Partisi
BBP 		NAİM SON 252 %22.66
İyi Parti
İYİ PARTİ 		TURAN ÖZBEK 56 %5.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAMDULLAH KASAK 28 %2.52
Saadet Partisi
SAADET 		ZAHİDE KESKİN 2 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		GÖKSEL KAVÇAN 501 %54.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NAİM SON 239 %26.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET ALİ SEZİGEN 138 %15.12
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		HİYASETTİN KIRTAN 22 %2.41
Saadet Partisi
SAADET 		SALİH ATAMAN 13 %1.42
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET SEZİGEN 420 %37.00
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSEYİN KASAK 366 %32.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		METİN KAVÇAN 300 %26.43
Demokrat Parti
DP 		YÜCEL EROL 35 %3.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SALİH ATAMAN 12 %1.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		FAHRETTİN KAVÇAN 1 %0.09
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		462 %42.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		277 %25.25
Büyük Birlik Partisi
BBP 		229 %20.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		69 %6.29
İyi Parti
İYİ PARTİ 		47 %4.28
Saadet Partisi
SAADET 		13 %1.19
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		462 %50.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		254 %28.00
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		122 %13.45
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		69 %7.61
PARTİLER OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		387 %34.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		385 %34.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		274 %24.49
Demokrat Parti
DP 		61 %5.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		8 %0.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		4 %0.36
Kaynak: Anadolu Ajansı