HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HANİFİ TAŞ 0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN 0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERYA ASLIM 0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR ŞENOL 0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
FERAT AKTAŞ 0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ARSLAN 0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EREN 0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS ULAŞKIN 0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA VELİOĞLU 0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN SÖĞÜT 0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN SEYMEN 0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK ÖZDOĞAN 0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY YONT 0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT DOĞAN 0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT TAN 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT AYTEKİN 0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
FETHULLAH ÖZSOY 0 %0 Detay