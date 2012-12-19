|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HANİFİ TAŞ
|0
|%0
|Detay
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN
|0
|%0
|Detay
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERYA ASLIM
|0
|%0
|Detay
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ŞENOL
|0
|%0
|Detay
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|FERAT AKTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ARSLAN
|0
|%0
|Detay
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EREN
|0
|%0
|Detay
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS ULAŞKIN
|0
|%0
|Detay
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA VELİOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN SÖĞÜT
|0
|%0
|Detay
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN SEYMEN
|0
|%0
|Detay
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK ÖZDOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY YONT
|0
|%0
|Detay
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|UMUT DOĞAN
|0
|%0
|Detay
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERHAT TAN
|0
|%0
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT AYTEKİN
|0
|%0
|Detay
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|FETHULLAH ÖZSOY
|0
|%0
|Detay