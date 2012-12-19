HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT KILIÇ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH TAŞAN 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET EZER 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ENES TURAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH İLHAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEKİ TURAN 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH YILDIRIM 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
VEDAT FİDAN 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR TEKTAŞ 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAÇAN 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN ASLAN 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN TANIŞMA 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR GÜNER 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL EKİNCİ 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ DURMAZ 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞUAYİP TAŞAN 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN TUNÇ 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NURİ ÇELİK 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAMİ ÇİFTÇİ 0 %0 Detay