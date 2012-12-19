|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TAŞAN
|0
|%0
|Detay
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET EZER
|0
|%0
|Detay
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES TURAN
|0
|%0
|Detay
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH İLHAN
|0
|%0
|Detay
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEKİ TURAN
|0
|%0
|Detay
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT FİDAN
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR TEKTAŞ
|0
|%0
|Detay
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAÇAN
|0
|%0
|Detay
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN ASLAN
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TANIŞMA
|0
|%0
|Detay
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR GÜNER
|0
|%0
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL EKİNCİ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ DURMAZ
|0
|%0
|Detay
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞUAYİP TAŞAN
|0
|%0
|Detay
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TUNÇ
|0
|%0
|Detay
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay