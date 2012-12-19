|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH GÜLTEKİN
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN YORULMAZ
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM KAYA
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN YAZĞAN
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YALÇINKAYA
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ARSLAN
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SIDDIK EĞDEMİR
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DEMİRALP
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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