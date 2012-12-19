|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT NOĞAY
|0
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AKÇA
|0
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAMİ SAYILGAN
|0
|%0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ
|0
|%0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF YAVUZ
|0
|%0
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN AKÇA
|0
|%0
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN IŞIK
|0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP ARSLANĞRAY
|0
|%0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|ESEDULLAH KAYA
|0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN DEMİR
|0
|%0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA NOĞAY
|0
|%0
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HÜSEYİN YALÇİN
|0
|%0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN ALTUNKAYNAK
|0
|%0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YÜCE
|0
|%0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN KÖLGE
|0
|%0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NİMETULLAH ARSLAN
|0
|%0
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