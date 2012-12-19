|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSKENDER BOTAN
|0
|%0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULVAHAP AKKAYA
|0
|%0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN GÜL
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET GÜLTEPE
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL SÜMEN
|0
|%0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA DEMİR
|0
|%0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN AYDIN
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ DOĞAN
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|BEDRİ BOR
|0
|%0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZİM BİLİCİ
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM KEKLİK
|0
|%0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK TASAN
|0
|%0
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