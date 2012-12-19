HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
İSKENDER BOTAN 0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULVAHAP AKKAYA 0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN GÜL 0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET GÜLTEPE 0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL SÜMEN 0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA DEMİR 0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN AYDIN 0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ DOĞAN 0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
BEDRİ BOR 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
KAZİM BİLİCİ 0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİTHAN ERÇİÇEK 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
KASIM KEKLİK 0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK TASAN 0 %0 Detay