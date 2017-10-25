İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SERİN 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA CEYLAN 0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLSÜM KARTAL 0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
HAZİM TURAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TUĞRUL KARACAER 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN KONAR 0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
UMUT ALİ KONAR 0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
HİDAYET AYKÜL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇELEBİ 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ US 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZKARA 0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN YÜKSEL 0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP KARADAL 0 %0 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
LUTFİYE ÖZDİL 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER AKAY 0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEMİŞ EKE 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZDİL 0 %0 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İPEK 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA AKBAŞ 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OKUR 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN BAYRAKTAR 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL AKPINAR 0 %0 Detay