|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHİR ALTUĞ
|0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ATLI
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL TUYJİ
|0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KARAMAN
|0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVHAN DEMİREL
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER KOCAMAN
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜLBAY
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN EŞMELİ
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ TURHAN
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇAKMAK
|0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇORBACIOĞLU
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÇAYBAŞI
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET UĞUR TATAR
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH COŞKUN
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜRKAY BERBEROĞLU
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇELİKAK
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ AVERİ
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN BARINER
|0
|%0
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