İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR ALTUĞ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ATLI 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL TUYJİ 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL KARAMAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SEVHAN DEMİREL 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER KOCAMAN 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜLBAY 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN EŞMELİ 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAİ TURHAN 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇAKMAK 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÇORBACIOĞLU 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ÇAYBAŞI 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET UĞUR TATAR 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH COŞKUN 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
TÜRKAY BERBEROĞLU 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇELİKAK 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ AVERİ 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN BARINER 0 %0 Detay