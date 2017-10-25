|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÖKÇE
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN AKÇALI
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA GÜL ÖZCAN
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ÇETİNER
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DALAR
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN AYGÜN
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA FEN
|0
|%0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE EDİZGİL
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN NALBANT
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|0
|%0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AHMET YILDIRIM
|0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|0
|%0
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