İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÖKÇE 0 %0 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN AKÇALI 0 %0 Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA GÜL ÖZCAN 0 %0 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ÇETİNER 0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DALAR 0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN AYGÜN 0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
CANAN RÜZGER TEMİZ EL 0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA FEN 0 %0 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE EDİZGİL 0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN NALBANT 0 %0 Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN 0 %0 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT AHMET YILDIRIM 0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ KETENCİ 0 %0 Detay