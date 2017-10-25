|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT AYBAR
|0
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BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELDA KONYA
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ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DERELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM ÇOLAK
|0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|0
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EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI ÖMER ODABAŞ
|0
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GÜCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HARUN CİCİ
|0
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PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN PEKDEMİR
|0
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ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÇALIŞKAN
|0
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TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KARA
|0
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YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN TURGUT
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKSU
|0
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KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT EMEKSİZ
|0
|%0
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|VESİLE SARIKAYA
|0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN AYDIN
|0
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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