İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TUNCAY 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
FERHAT KÜÇÜKLER 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN SIRRI BAHADIRLI 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
REŞİT ÖZUĞUR 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
MEZİYET MERT SARIGÜL 0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN TUFAN 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK 0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF PERİŞAN 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
NAZMİ CEYLAN 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAYA 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UÇAR 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
AYVAZ YAKAR 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ORTAK 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ELANUR GÜLŞAN 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay