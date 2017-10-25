İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DEMİRCİ 0 %0 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ ŞEVKET AYKUT 0 %0 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZMEN 0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ETEM EREM 0 %0 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AKOĞLAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TURAL 0 %0 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET AYYILDIZ 0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL ÇELİK 0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AZİZ TUNA 0 %0 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KODAL 0 %0 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BİROL GÜREL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
EROL AYDIN 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
NEŞE KALKIR 0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT DALDAL 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR ERGÜVEN 0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT YAĞCI 0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR SARAÇ 0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ARIDAŞ 0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM KAYKAÇ 0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN GÖKCEN 0 %0 Detay