İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE GÜLNUR ŞAKİR 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL YAŞAR 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ COŞKUN 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL TÜMTÜRK 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP ALİ ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
TUGAY ÇAPUN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ATANER ORKUNOĞLU 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
TEVFİK ATAKAN ŞAKAR 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
VAHİT ÇELİK 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN SAĞIRKAYA 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KARAPINAR 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
NEJAT DURMUŞ 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İP 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEH ÖMER KARA 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM YILDIZ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
EMEL BİLENOĞLU 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ÖZKAN 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
KÜBRA DURSUN 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
ALTINOK ÖZ 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMİN GÜNLER 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN UĞURAL 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN TURAN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL DOĞAN 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TEMUR 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
BİHTER AKBAŞ SEZER 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARATAŞ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖNDEŞ 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
DEMET TEKDEMİR 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÜNAL 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN YALÇIN 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAT ÖZER 0 %0 Detay