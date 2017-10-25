|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE GÜLNUR ŞAKİR
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL YAŞAR
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ COŞKUN
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL TÜMTÜRK
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP ALİ ÖZDEMİR
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|TUGAY ÇAPUN
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ATANER ORKUNOĞLU
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|TEVFİK ATAKAN ŞAKAR
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHİT ÇELİK
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN SAĞIRKAYA
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KARAPINAR
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJAT DURMUŞ
|0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL İP
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEH ÖMER KARA
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM YILDIZ
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EMEL BİLENOĞLU
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ÖZKAN
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HURİYE PELİN SELLİTEPE TURAN
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜBRA DURSUN
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ALTINOK ÖZ
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMİN GÜNLER
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN UĞURAL
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN TURAN
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL DOĞAN
|0
|%0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TEMUR
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİHTER AKBAŞ SEZER
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARATAŞ
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖNDEŞ
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|DEMET TEKDEMİR
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÜNAL
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN YALÇIN
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ERTAÇ ERGÜVEN
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜRŞAT ÖZER
|0
|%0
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