İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HAYATİ BEYAZİT 0 %0 Detay
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
EMRULLAH ÇİÇEK 0 %0 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ERHAN ŞAHİN 0 %0 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞUAYİP ATA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK CENGİZ 0 %0 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
IŞIK ŞİMŞEK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ ERASLAN 0 %0 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
CAFER ATASOY 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay