|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYATİ BEYAZİT
|0
|%0
|Detay
|
BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRULLAH ÇİÇEK
|0
|%0
|Detay
|
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞUAYİP ATA
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK CENGİZ
|0
|%0
|Detay
|
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
|IŞIK ŞİMŞEK
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ ERASLAN
|0
|%0
|Detay
|
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER ATASOY
|0
|%0
|Detay
|
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay