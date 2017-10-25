|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KESBER KUŞ
|0
|%0
|Detay
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ ÇEREZ
|0
|%0
|Detay
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ EFECAN
|0
|%0
|Detay
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİF YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|0
|%0
|Detay
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ KAYMAK
|0
|%0
|Detay
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPER İRİKARA
|0
|%0
|Detay
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TEKDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|0
|%0
|Detay
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
|İSKENDER ÖZDAĞ
|0
|%0
|Detay
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAVAS
|0
|%0
|Detay
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ÜNLÜ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAMER KAMAR
|0
|%0
|Detay
|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS ÇETAK
|0
|%0
|Detay
|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH TURHAN
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRİYE TUĞCU
|0
|%0
|Detay
|
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARA
|0
|%0
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALİ GÜVENÇ
|0
|%0
|Detay
|
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇETİN ÖZDURGUT
|0
|%0
|Detay
|
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR ULUER
|0
|%0
|Detay
|
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET AKARSU
|0
|%0
|Detay
|
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜPELİ
|0
|%0
|Detay
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMALİ ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay