|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPAY KOCAGÖZ
|0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAĞATAY DENİZ
|0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER UÇAMAZ
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALİ İBAÇ
|0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK EROĞLU
|0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR YILMAZ
|0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM YILMAZ
|0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMALETTİN TÜRK
|0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT KORGAN
|0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH YAMAN
|0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL BATUK
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KILIÇ
|0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ARPACIOĞLU
|0
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