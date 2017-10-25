|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|TÜRKER ERGÜL
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BAYKAL
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN ÖMÜR
|0
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZ SAVTEKİN
|0
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ATA
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF BARAN
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH BAYINDIR
|0
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SARIOĞLU
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ SELİM DİN
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SENEM KILIÇ
|0
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
|0
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN DENİZ
|0
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN AKI
|0
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