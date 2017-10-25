|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL KOÇBIYIK
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN BOLAT
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ OYPAN
|0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM BEKTAŞ
|0
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ÇAPAŞ
|0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİ YILDIZ
|0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY ULUSOY
|0
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KÖZ
|0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAFİ GÖKÇE
|0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET İÇLİ
|0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYDAHMET SANCAK
|0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP ELMAS
|0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|0
|%0
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BUDAK
|0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|0
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