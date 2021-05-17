|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RUHİ TUNCEL
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK
|0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇİĞDEM ERİŞ
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT UYGUR
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|KEREM USTA
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT YAŞAR DEMİR
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDET ALAVİ
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜN ÖZTUNÇ
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFKUN DOĞAN
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN AVCI
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DÖNMEZ
|0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ÇAVUŞDAĞ
|0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BİÇER
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|TANJU KARAKUŞ
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YEDİTEPE
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞEGÜL SEVİNMİŞ
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HIZLI
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCA TUNCER
|0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN EROĞLU
|0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY ÖNDEŞ
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|MİKAİL YILMAZ
|0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|KAĞAN TANGÖR
|0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM KAYA
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|CAN ÖZEL
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLFİYE GÜNEŞ
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DÖNMEZ
|0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÖĞERÇİN
|0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT TERZİ
|0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN YILMAZ
|0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|LALE ÖZEL
|0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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