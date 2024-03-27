Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Hatay Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜBEYDE ÖRÜN 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAPMAZ 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
HANİFİ KARAHASAN 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KUNDAKÇI 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP GÜÇLÜBİLEK 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
FADİMA IŞIK 0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET DAŞGIN 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ İÇİN 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ETEM GAVUN 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
İSRAFİL ŞİMŞEK 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT METİN 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ KABCI 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HAMDİ UYGUN 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖRÜN 0 %0 Detay