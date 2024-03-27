|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜBEYDE ÖRÜN
|0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAPMAZ
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HANİFİ KARAHASAN
|0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KUNDAKÇI
|0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP GÜÇLÜBİLEK
|0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
|FADİMA IŞIK
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET DAŞGIN
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ İÇİN
|0
|%0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ETEM GAVUN
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSRAFİL ŞİMŞEK
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT METİN
|0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ KABCI
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMDİ UYGUN
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖRÜN
|0
|%0
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