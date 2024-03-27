Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
SAİT SEZER 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
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AHMET BAHADIR KOÇAK 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
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BÜLENT YILMAZ 0 %0 Detay
AVCILAR
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ALİ FUAT UYANIK 0 %0 Detay
BAĞCILAR
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NEBİHA DOĞAN 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
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ŞEREF GÜL 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
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MAHMUT YAY 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
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ŞEMSETTİN VURAL 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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TURHAN KUBİLAY 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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NESİBE YILMAZ 0 %0 Detay
BEYKOZ
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FATMA ŞİRİN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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BURHAN TAŞOĞLU 0 %0 Detay
BEYOĞLU
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SALİM YILMAZ 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
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SERTAÇ BEYAZOĞLU 0 %0 Detay
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ERHAN SOFU 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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BAHRİ GÖDEK 0 %0 Detay
ESENLER
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RECEP DİŞÇİ 0 %0 Detay
ESENYURT
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ZAKİR ERDİNÇ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
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HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU 0 %0 Detay
FATİH
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NAZIM BAKAÇ 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
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FATİH YERLİKAYA 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
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HAYRETTİN ÇAMUR 0 %0 Detay
KADIKÖY
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ALİ KEMAL ÇAMUR 0 %0 Detay
KAĞITHANE
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CUMHUR KURT 0 %0 Detay
KARTAL
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SEDAT BEYAZOĞLU 0 %0 Detay
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MALTEPE
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ABDULLATİF METİN 0 %0 Detay
PENDİK
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ALEMDAR KURTOĞLU 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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MUSTAFA KARATAŞ 0 %0 Detay
SARIYER
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AZİZ ÇEVİK 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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BAHATTİN YERLİKAYA 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
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AYNUR KARATAŞ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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EMRE KARAKUŞ 0 %0 Detay
ŞİLE
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ENES YAY 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
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FATMA KARAOĞLU 0 %0 Detay
TUZLA
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ÖMER FARUK KABARIK 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
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NACİ CEBECİOĞLU 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
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AHMET ÇAYLIOĞLU 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
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RECEP AVCI 0 %0 Detay