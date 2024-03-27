|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT SEZER
|0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAHADIR KOÇAK
|0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT YILMAZ
|0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ FUAT UYANIK
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NEBİHA DOĞAN
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF GÜL
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT YAY
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEMSETTİN VURAL
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURHAN KUBİLAY
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NESİBE YILMAZ
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ŞİRİN
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BURHAN TAŞOĞLU
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM YILMAZ
|0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERTAÇ BEYAZOĞLU
|0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERHAN SOFU
|0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHRİ GÖDEK
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP DİŞÇİ
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAKİR ERDİNÇ
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİYE KÖŞLÜOĞLU
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZIM BAKAÇ
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YERLİKAYA
|0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN ÇAMUR
|0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL ÇAMUR
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMHUR KURT
|0
|%0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT BEYAZOĞLU
|0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN EROL
|0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLATİF METİN
|0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALEMDAR KURTOĞLU
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KARATAŞ
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ ÇEVİK
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHATTİN YERLİKAYA
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYNUR KARATAŞ
|0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE KARAKUŞ
|0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES YAY
|0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA KARAOĞLU
|0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK KABARIK
|0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|NACİ CEBECİOĞLU
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇAYLIOĞLU
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP AVCI
|0
|%0
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