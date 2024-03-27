|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ NEŞET YAZAR
|0
|%0
|Detay
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK DEDE
|0
|%0
|Detay
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TEKİN
|0
|%0
|Detay
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK EMEN
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|TESLİME BAL
|0
|%0
|Detay
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH AKARÇAY
|0
|%0
|Detay
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE AYKUN
|0
|%0
|Detay
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DEMİRCAN
|0
|%0
|Detay
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|0
|%0
|Detay
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|DURMUŞ KALE
|0
|%0
|Detay
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET ADIGÜZEL
|0
|%0
|Detay
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP UYSAL
|0
|%0
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLŞEN AYKUN
|0
|%0
|Detay