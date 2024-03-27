Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ NEŞET YAZAR 0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK DEDE 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER TEKİN 0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK EMEN 0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
TESLİME BAL 0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH AKARÇAY 0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE AYKUN 0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DEMİRCAN 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM AYHAN KOÇAK 0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ KALE 0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET ADIGÜZEL 0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP UYSAL 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLŞEN AYKUN 0 %0 Detay