Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
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AYDINCIK
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BOZYAZI
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ÇAMLIYAYLA
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ERDEMLİ
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GÜLNAR
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MEZİTLİ
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MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT 0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLİFKE
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TARSUS
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TOROSLAR
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YENİŞEHİR
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TUFAN TUNCEL 0 %0 Detay