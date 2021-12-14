Milli Yol

  • KISALTMA

    MİLLİ YOL

  • GENEL BAŞKAN

    Remzi Çayır

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/12/2021
MİLLİ YOL TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Van Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
İLKNUR BİLGİLİ 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BAYRAKTUTAN 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH TOKMAK 0 %0 Detay