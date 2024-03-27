|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİF ARSLAN
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAHADIR EFE
|0
|%0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT OCAKLI
|0
|%0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÇETİNKAYA
|0
|%0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SAĞLAM
|0
|%0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ERDOĞAN
|0
|%0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL GEVŞEK
|0
|%0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|OKAN ARIK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YARBAŞI
|0
|%0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ÖNCÜL
|0
|%0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GELGÖR
|0
|%0
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHSİN DERE
|0
|%0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ İPEK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TÜRK
|0
|%0
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