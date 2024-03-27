MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERİF ARSLAN 0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAHADIR EFE 0 %0 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT OCAKLI 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SAĞLAM 0 %0 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ERDOĞAN 0 %0 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜNAL GEVŞEK 0 %0 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
OKAN ARIK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YARBAŞI 0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ÖNCÜL 0 %0 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GELGÖR 0 %0 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHSİN DERE 0 %0 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ İPEK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TÜRK 0 %0 Detay