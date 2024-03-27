|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY EFE
|0
|%0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ELÇİ
|0
|%0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET BAYRAM
|0
|%0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARAMAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR AKSUN
|0
|%0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF TEKTAŞ
|0
|%0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILMAZ
|0
|%0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|LÜTFİ YAKUT
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA
|0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİT DURGUN
|0
|%0
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RESUL KILIÇ
|0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİ ADİL ERDEM
|0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM BİLİCİ
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT ARTUÇ
|0
|%0
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