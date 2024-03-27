MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY EFE 0 %0 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ELÇİ 0 %0 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
CEVDET BAYRAM 0 %0 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARAMAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR AKSUN 0 %0 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF TEKTAŞ 0 %0 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILMAZ 0 %0 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
LÜTFİ YAKUT 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
SAİT DURGUN 0 %0 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %0
RESUL KILIÇ 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİ ADİL ERDEM 0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM BİLİCİ 0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT ARTUÇ 0 %0 Detay