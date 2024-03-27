|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|AKSOY KARADUMAN
|0
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ ERASLAN
|0
|%0
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DEMİREL
|0
|%0
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN DEMİRTAŞ
|0
|%0
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|METE ELCİM
|0
|%0
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM GÜNDÜZ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|0
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN BAYKAL
|0
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %0
|KASIM KUTLU
|0
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT KARATAŞ
|0
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
|0
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|0
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT BAYSAL
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DURMUŞ
|0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP TOPRAK
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMİŞ KAYNAK
|0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKAN TÜREN
|0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR MİNNET
|0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAYİ ÇAKIR
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN PALA
|0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AVŞAR
|0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER TOPÇU
|0
|%0
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