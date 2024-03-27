|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHLİS YAVUZ
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT ŞENOL
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YILMAZER
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA BULUT
|0
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|0
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PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|SENCER KARAMAN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLDÜREN BAŞOĞLU
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ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN TEZCAN
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BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|BİCAN GÜN
|0
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ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAYRAM
|0
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EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BAŞKURT
|0
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İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM TEZEREN
|0
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İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE CELEP
|0
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KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %0
|KUDRET MENEŞE
|0
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KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN IŞIK
|0
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN SAYIN
|0
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KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MERT ALİ KAYA
|0
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ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|MELTEM TUYUK
|0
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